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Реал потерпел домашнее поражение от новичка Примеры (видео)

Реал потерпел домашнее поражение от новичка Примеры (видео)
Обновлено 21:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Мадридский Реал сенсационно проиграл Кадису в чемпионате Испании.

Реал в рамках матча 6-го тура испанской Ла Лиги принимал новичка первенства Кадис. Встреча проходила на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде и завершилась сенсационным поражением чемпионов Испании со счетом 0:1.

Единственный гол в игре на 16-й минуте записал в свой актив гондурасский форвард гостей Энтони Лосано, который перебросил Куртуа, выйдя один на один с бельгийским кипером.

Видео гола Лосано:

Этот результат пока оставил Реал (10 очков) на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги. Кадис (2-е место и 10 очков) лишь по дополнительным показателям уступает мадридцам. В следующем туре нас Реал ожидает супер противостояние с Барселоной (24.10.2020), а новичок Примеры примет Вильярреал (25.10.2020).

Ранее Телеграф сообщал, что у Реала появился неожиданный конкурент в Примере

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Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Ла Лига, ФК Кадис.

Автор:

Телеграф
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