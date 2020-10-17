Реал потерпел домашнее поражение от новичка Примеры (видео)

Мадридский Реал сенсационно проиграл Кадису в чемпионате Испании.

Реал в рамках матча 6-го тура испанской Ла Лиги принимал новичка первенства Кадис. Встреча проходила на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде и завершилась сенсационным поражением чемпионов Испании со счетом 0:1.

Единственный гол в игре на 16-й минуте записал в свой актив гондурасский форвард гостей Энтони Лосано, который перебросил Куртуа, выйдя один на один с бельгийским кипером.

Видео гола Лосано:

A HUGE goal for @FenafuthOrg / @Cadiz_CFEN’s Anthony Lozano x Real Madrid. They hold a 1-0 lead late in the game. https://t.co/9VuEVZEeCm — The Call-Up (@thecallupftbl) October 17, 2020

Этот результат пока оставил Реал (10 очков) на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги. Кадис (2-е место и 10 очков) лишь по дополнительным показателям уступает мадридцам. В следующем туре нас Реал ожидает супер противостояние с Барселоной (24.10.2020), а новичок Примеры примет Вильярреал (25.10.2020).

Ранее Телеграф сообщал, что у Реала появился неожиданный конкурент в Примере.