Реал потерпел домашнее поражение от новичка Примеры (видео)

Реал в рамках матча 6-го тура испанской Ла Лиги принимал новичка первенства Кадис. Встреча проходила на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде и завершилась сенсационным поражением чемпионов Испании со счетом 0:1.

Единственный гол в игре на 16-й минуте записал в свой актив гондурасский форвард гостей Энтони Лосано, который перебросил Куртуа, выйдя один на один с бельгийским кипером.

Видео гола Лосано:

A HUGE goal for @FenafuthOrg / @Cadiz_CFEN’s Anthony Lozano x Real Madrid. They hold a 1-0 lead late in the game. https://t.co/9VuEVZEeCm

