Красивейший автогол и невероятная развязка: обзор матча Ньюкасл - Манчестер Юнайтед (видео)

В субботу, 17 октября, Ньюкасл в рамках матча 5-го тура английской Премьер-лиги принимал Манчестер Юнайтед. Встреча, проходившая на стадионе "Сент-Джеймс Парк", завершилась разгромной победой гостей со счетом 1:4, при чем победный гол МЮ забил лишь на 86-й минуте.
В первом тайме команды обменялись голами. За хозяев красивейшим автоголом "отличился" Люк Шоу, переправивший мяч в собственные ворота уже на 2-й минуте поединка, а у гостей взятием ворот отметился Гарри Магуайр на 23-й минуте.
Второй тайм проходил ровно и, казалось, игра так и завершится ничьей, но Красные Дьяволы выдали невероятный 10-минутный отрезок и с 86-й минуты забили в ворота хозяев сразу три гола. Отличались Бруну Фернандеш (86'), Уан-Биссака Эррол (90') и Маркус Рашфорд (90+6').
Видео автогола Шоу:
Luke Shaw own goal #NEWMUN
pic.twitter.com/56e4pd3Rbq
— Memes and Football (@dailyLD1) October 17, 2020
Видео гола Магуайра:
Goal Harry Maguire. Nice Response from the skipper#NewMun #MUFC #mulive #Oleout pic.twitter.com/cHp4zZbRqC
— JustFootball (@_gettygoal) October 17, 2020
Видео гола Бруну Фернандеша:
Newcastle 1 - [2] Manchester United - Bruno Fernandes 86' #NEWMUN #PremierLeague pic.twitter.com/ij2tq91U3U
— noobfcb (@noobfcb) October 17, 2020
Видео гола Уан-Биссака:
Newcastle 1 - [3] Manchester United - Aaron Wan-Bissaka 90' #NEWMUN #PremierLeague pic.twitter.com/vnXLU5yQpb
— noobfcb (@noobfcb) October 17, 2020
Видео гола Рашфорда:
Rashford goal (1-4) #mufc
— United Goals (@UnitedGoals__) October 17, 2020
Таким образом, манкунианцы (6 очков) добыли свою вторую победу в текущем сезоне АПЛ и занимают лишь 14-е место в турнирной таблице первенства. Ньюкасл с 7 баллами в активе - 11-й. В следующем туре МЮ примет Челси (24.10.2020), а Сороки отправятся в гости к Вулверхэмптону (25.10.2020).
Ранее Телеграф сообщал, что Манчестер Сити в центральном матче тура переиграл Арсенал. На нашем сайте доступен видеообзор этой игры.