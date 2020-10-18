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Красивейший автогол и невероятная развязка: обзор матча Ньюкасл - Манчестер Юнайтед (видео)

Красивейший автогол и невероятная развязка: обзор матча Ньюкасл - Манчестер Юнайтед (видео)
Обновлено 00:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Манчестер Юнайтед вырвал победу над Ньюкаслом на последних минутах встречи.

В субботу, 17 октября, Ньюкасл в рамках матча 5-го тура английской Премьер-лиги принимал Манчестер Юнайтед. Встреча, проходившая на стадионе "Сент-Джеймс Парк", завершилась разгромной победой гостей со счетом 1:4, при чем победный гол МЮ забил лишь на 86-й минуте.

В первом тайме команды обменялись голами. За хозяев красивейшим автоголом "отличился" Люк Шоу, переправивший мяч в собственные ворота уже на 2-й минуте поединка, а у гостей взятием ворот отметился Гарри Магуайр на 23-й минуте.

Второй тайм проходил ровно и, казалось, игра так и завершится ничьей, но Красные Дьяволы выдали невероятный 10-минутный отрезок и с 86-й минуты забили в ворота хозяев сразу три гола. Отличались Бруну Фернандеш (86'), Уан-Биссака Эррол (90') и Маркус Рашфорд (90+6').

Видео автогола Шоу:

Видео гола Магуайра:

Видео гола Бруну Фернандеша:

Видео гола Уан-Биссака:

Видео гола Рашфорда:

Таким образом, манкунианцы (6 очков) добыли свою вторую победу в текущем сезоне АПЛ и занимают лишь 14-е место в турнирной таблице первенства. Ньюкасл с 7 баллами в активе - 11-й. В следующем туре МЮ примет Челси (24.10.2020), а Сороки отправятся в гости к Вулверхэмптону (25.10.2020).

Ранее Телеграф сообщал, что Манчестер Сити в центральном матче тура переиграл Арсенал. На нашем сайте доступен видеообзор этой игры.

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ньюкасл, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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