Гол Стерлинга помог Манчестер Сити обыграть Арсенал (видео)

В центральном матче 5-го тура АПЛ Манчестер Сити минимально переиграл Арсенал.

Манчестер Сити в рамках матча 5-го тура английской Премьер-лиги принимал Арсенал. Встреча, проходившая на стадионе "Этихад", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Центральная игра игрового вечера запомнилась не искрометным футболом, а более прагматичной игрой. В итоге команды, которые славятся своим атакующим порывом, забили за 90 минут лишь один гол на двоих. Победный мяч на счету Рахима Стерлинга, который на 23-й минуте первым оказался на добивании после сейва Лено перед собой.

Украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко не был заявлен на игру, ведь он все еще восстанавливается после травмы.

Видео гола Стерлинга:

Gol del Manchester City, gol de Raheem Sterling pic.twitter.com/hdg95xVXIW — OffsideData (@OffsideData) October 17, 2020

Минимальная победа позволила МС с 7 очками подняться на 10-е место в турнирной таблице АПЛ, Канониры с 9 очками - пятые. Кроме того, у Горожан есть одна игра в запасе. В следующем туре манчестерский клуб отправится в гости к Вест Хэму Андрея Ярмоленко (24.10.2020), а лондонцы примут Лестер Сити (25.10.2020).

Ранее Телеграф сообщал, что в стартовом матче тура Ливерпуль и Эвертон поделили очки. Также голевая ничья зафиксирована и в матче Челси - Саутгемптон.