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Пушка Левандовски и два дубля: обзор матча Арминия - Бавария (видео)

Пушка Левандовски и два дубля: обзор матча Арминия - Бавария (видео)
Обновлено 15:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Бавария вновь обрела уверенность и начала громить оппонентов.

В субботу, 17 октября, Бавария в рамках матча 4-го тура Бундеслиги 2020/21 играла на выезде с Арминией. Встреча проходила на арене "Билефельдер Альм" и завершилась разгромной победой гостей со счетом 1:4.

Все вопросы о победителе были сняты еще в первом тайме, ведь мюнхенский клуб забил три безответных гола за первые 45 минут. Дублем отличился Роберт Левандовски (25', 45+1') и один гол записал в своей актив Томас Мюллер (8'). Особенно красивым получился первый гол поляка, который после передачи от Горецка подработал себе мяч а затем с лету пальнул в угол ворот Ортеги. Во втором тайме Мюллер (51') также оформил дубль, а Арминия ответила красивым голом Рицу Доана (58'), который в быстрой контр-атаке нашел лазейку и пробил из под защитника.

Видеообзор матча Арминия - Бавария:

Эта победа позволила Баварии (9 очков) подняться на 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги. Арминия с четырьмя очками - 14-я. В следующем туре мюнхенцы примут Айнтрахт Ф (24.10.2020), а Арминия отправится в гости к Вольфсбургу (25.10.2020).

Ранее Телеграф сообщал, что Бавария и Герта выдали голевую перестрелку в чемпионате Германии.

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ФК Бавария, Бундеслига, Футбол, ФК Арминия.

Автор:

Телеграф
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