Украинцев в Лиге чемпионов больше, чем немцев и итальянцев

Весьма большой "десант" украинцев заявлен на Лигу чемпионов 2020/21.

Уже сегодня, 20 октября, стартует групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. MisterChip подсчитал представительство национальностей футболистов в еврокубке и Украина весьма неожиданно заняла в своеобразном топе высокое 4-е место.

Примечательно, что больше всего в турнире французских футболистов - 97. На втором месте расположились испанцы с 74 игроками, а топ-3 замыкает Бразилия - 70 игроков.

Напомним, Украина делегировала в Лигу чемпионов всего два клуба: Динамо (Киев) и Шахтер (Донецк). Также наши футболисты присутствуют в заявках венгерского Ференцвароша и итальянской Аталанты.

С расписанием трансляций матчей первого игрового дня ЛЧ можно ознакомиться у нас на сайте. В частности во вторник сыграет и киевское Динамо, которому будет противостоять грозный Ювентус. Букмекеры в день матча обновили котировки на эту встречу.