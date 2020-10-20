"Динамо" - "Ювентус": букмекеры не верят в команду Луческу в матче Лиги чемпионов

Букмекеры сделали неутешительный для Динамо прогноз на матч Лиги чемпионов.

Во вторник, 20 октября, матчем Динамо - Ювентус стартует групповой этап Лиги чемпионов УЕФА 2020/21. Игра пройдет в Киеве и начнется 19:55 по местному времени. Накануне встречи букмекеры обновили котировки на этот поединок.

По мнению специалистов, туринский клуб - фаворит противостояния, несмотря на потерю главной звезды команды Пирло Криштиану Роналду. Но для Динамо ситуация в принципе не безнадежная: 4,75-4,80 против 1,80-1,84. Вашему вниманию котировки букмекерских контор на эту игру:

Пари-Матч: (победа Динамо 4,80 - ничья 3,50 - победа Ювентуса 1,84)

Фаворит: ( 4,75 - 3,60 - 1,83)

William Hill: (4,80 - 3,50 - 1,80)

Телеграф напоминает, что накануне на национальном уровне Динамо переиграло Рух, а Ювентус сенсационно не сумел победить новичка Серии А Кротоне.

Ранее Телеграф сообщал, что Суркис отметил роль главного тренера Динамо Мирчи Луческу в успехе национальной сборной Украины.