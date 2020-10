Ювентус потерял очки в игре с худшей командой Серии А (видео)

Новичок Серии А Кротоне в рамках матча 4-го тура чемпионата Италии по футболу принимал чемпиона Италии Ювентус. Встреча, проходившая на стадионе "Эцио Шида", завершилась со счетом 1:1.

Еще в первом тайме команды обменялись голами. За хозяев с пенальти на 12-й минуте отличился Симеон Нванкво, а спустя 9 минут Альваро Мората после прострела с правого фланга от Кьезы сравнял счет в игре. В дебюте второго тайма нападающий Юве Кьеза, отдавший ассист, получил прямую красную карточку за грубую игру в центре поля. Несмотря на то, что туринцы играли в меньшинстве, они сумели забить еще, однако гол Мораты был отменен из-за офсайда.

Видео гола Нванкво:

Видео гола Мораты:

WOW! Federico Chiesa with an assist on his Juventus debut to find Àlvaro Morata who scores his first goal for Juventus this season. pic.twitter.com/R2PzIxj77p

— Max Statman (@eMaxStatman) October 17, 2020