Ибрагимович победил коронавирус, а затем Интер (видео)

Миланское дерби не обошлось и без судейского скандала.

Интер в рамках матча 4-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимал Милан. Встреча, проходившая на стадионе "Джузеппе Меацца", завершилась со счетом 1:2 в пользу Милана.

Уже в начале поединка Златан Ибрагимович, который совсем недавно сдал положительный тест на коронавирус, оформил дубль. Сначала швед заработал пенальти, а затем на 13-й минуте сам взялся исполнять его. Переиграть Хандановича с точки Ибре не удалось, но на добивании он оказался первым и легко переправил круглого в пустые ворота. Еще через три минуты Златан удачно замкнул навес с фланга. Интер добавил и закономерно забил. На 29-й минуте Ромелу Лукаку сократил отставание в счете.

Во втором тайме вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма снес Ромелу Лукаку в своей штрафной, однако рефери даже после просмотра VAR не стал назначать пенальти.

Видео первого гола Ибрагимовича:

Видео второго гола Ибры:

Видео гола Лукаку:

Таким образом, Милан (12 очков, 1-е место) - единственная команда, которая пока не теряла очков в Серии А. Интер с 7 баллами в активе - седьмой. В следующем туре Россонери примут Рому (26.10.2020), а Нерадзурри примут Дженоа (24.10.2020).

Ранее Телеграф сообщал, что в стартовом матче 4-го тура Серии А Аталанта украинца Руслана Малиновского была разгромлена Наполи.