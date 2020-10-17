Скачать
Суббота, 17.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Ломаченко - Лопес: онлайн-трансляция боя
Ломаченко - Лопес: онлайн-трансляция боя
Реал потерпел домашнее поражение от новичка Примеры (видео)
Реал потерпел домашнее поражение от новичка Примеры (видео)
Динамо добыло тяжелейшую победу над Рухом (видео)
Динамо добыло тяжелейшую победу над Рухом (видео)
Селезнев забил свой первый гол после возвращения в Украину: обзор матча Заря - Колос (видео)
Селезнев забил свой первый гол после возвращения в Украину: обзор матча Заря - Колос (видео)

Ибрагимович победил коронавирус, а затем Интер (видео)

Ибрагимович победил коронавирус, а затем Интер (видео)
20:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Миланское дерби не обошлось и без судейского скандала.

Интер в рамках матча 4-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимал Милан. Встреча, проходившая на стадионе "Джузеппе Меацца", завершилась со счетом 1:2 в пользу Милана.

Уже в начале поединка Златан Ибрагимович, который совсем недавно сдал положительный тест на коронавирус, оформил дубль. Сначала швед заработал пенальти, а затем на 13-й минуте сам взялся исполнять его. Переиграть Хандановича с точки Ибре не удалось, но на добивании он оказался первым и легко переправил круглого в пустые ворота. Еще через три минуты Златан удачно замкнул навес с фланга. Интер добавил и закономерно забил. На 29-й минуте Ромелу Лукаку сократил отставание в счете.

Во втором тайме вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма снес Ромелу Лукаку в своей штрафной, однако рефери даже после просмотра VAR не стал назначать пенальти.

Видео первого гола Ибрагимовича:

Видео второго гола Ибры:

Видео гола Лукаку:

Таким образом, Милан (12 очков, 1-е место) - единственная команда, которая пока не теряла очков в Серии А. Интер с 7 баллами в активе - седьмой. В следующем туре Россонери примут Рому (26.10.2020), а Нерадзурри примут Дженоа (24.10.2020).

Ранее Телеграф сообщал, что в стартовом матче 4-го тура Серии А Аталанта украинца Руслана Малиновского была разгромлена Наполи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Милан, Серия А, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко взглянул в глаза Лопесу на взвешивании (видео)
02 Динамо добыло тяжелейшую победу над Рухом (видео)
03 Бой Ломаченко - Лопес не покажут по ТВ: как посмотреть в Украине и сколько это стоит
04 Ломаченко - Лопес: где и когда смотреть бой
05 Грубейшая судейская ошибка помогла Мариуполю победить Минай (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь