Ибрагимович заболел коронавирусом - Милану сегодня играть в Лиге Европы

Итальянский Милан сообщил плохую новость для поклонников команды. Форвард Россонери Златан Ибрагимович сдал положительный тест на COVID-19.
Official Statement https://t.co/6s6puMNaON
Comunicato Ufficiale https://t.co/lCUUuh3eB9 #SempreMilan pic.twitter.com/FhVh2peffQ
— AC Milan (@acmilan) September 24, 2020
Таким образом, 38-летний швед пропустит ближайшие матчи команды, в частности сегодняшнюю игру третьего квалификационного раунда Лиги Европы против норвежского Буде-Глимта (начало в 21:30 по киевскому времени). После получения результатов теста Ибру сразу же поместили на самоизоляцию, а клуб сообщил об инциденте в компетентные организации.
Отметим, Златан блестяще начал сезон в Милане. В последнем своем матче уроженец Мальме оформил дубль в ворота Болоньи.
Ранее Телеграф сообщал, что Милан выполнил все условия Ибрагимовича и дал шведу денежный контракт. Если бы боссы клуба проигнорировали финансовые запросы игрока, то Ибра, не желающий выступать в Лиге Европы, ушел бы из Милана.