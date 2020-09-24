Ибрагимович заболел коронавирусом - Милану сегодня играть в Лиге Европы

Одиозный шведский форвард Златан Ибрагимович подхватил COVID-19.

Итальянский Милан сообщил плохую новость для поклонников команды. Форвард Россонери Златан Ибрагимович сдал положительный тест на COVID-19.

Таким образом, 38-летний швед пропустит ближайшие матчи команды, в частности сегодняшнюю игру третьего квалификационного раунда Лиги Европы против норвежского Буде-Глимта (начало в 21:30 по киевскому времени). После получения результатов теста Ибру сразу же поместили на самоизоляцию, а клуб сообщил об инциденте в компетентные организации.

Отметим, Златан блестяще начал сезон в Милане. В последнем своем матче уроженец Мальме оформил дубль в ворота Болоньи.

Ранее Телеграф сообщал, что Милан выполнил все условия Ибрагимовича и дал шведу денежный контракт. Если бы боссы клуба проигнорировали финансовые запросы игрока, то Ибра, не желающий выступать в Лиге Европы, ушел бы из Милана.