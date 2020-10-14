Суркис связал успехи сборной Украины с Луческу

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал итоги матча 4-го тура Лиги наций УЕФА Украина - Испания.

По словам Игоря Суркиса, большой вклад в успех национальной команды в игре с Испанией сделал главный тренер Динамо Мирча Луческу, ведь именно за его "каденции" игрок Илья Забарный стал основным в Динамо и попал в сборную, Виталий Миколенко перестроился из фулбека в центрбека, а Александр Караваев с легкостью может менять фланг. Также функционер отметил и голкипера Георгия Бущана, который несмотря на пропущенные мячи, проводит феноменальные игры.

"Еще два месяца назад могли ли мы представить, что Забарный будет основным футболистом сборной Украины? Что Миколенко будет играть не слева, а в центре защиты? Что Караваев выйдет не справа, а слева и великолепно проведет матч на этом фланге? Кому нужно сказать спасибо? - Луческу. В частности, он дал Караваеву достаточно игрового времени, чтобы тот находился в оптимальной форме. А что творит Бущан! Дай бог, чтобы он продолжал в том же духе и за Динамо", - цитирует Суркиса официальный сайт киевского клуба.

Телеграф напоминает, что сборная Украины в Киеве на НСК "Олимпийский" разобралась с Испанией со счетом 1:0. Видеообзор этой встречи доступен у нас на сайте.

Ранее Телеграф сообщал, что Бущан вырвался в лидеры вратарского рейтинга в Лиге наций УЕФА.