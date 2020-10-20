Скачать
Вторник, 20.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Динамо - Ювентус: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Динамо - Ювентус: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Промоутер раскрыл ближайшие планы Ломаченко
Промоутер раскрыл ближайшие планы Ломаченко
Украинцев в Лиге чемпионов больше, чем немцев и итальянцев
Украинцев в Лиге чемпионов больше, чем немцев и итальянцев
Лига чемпионов начинается: где и когда смотреть матчи 20 октября
Лига чемпионов начинается: где и когда смотреть матчи 20 октября

Футболист случайно забил лучший гол головой в истории (видео)

Футболист случайно забил лучший гол головой в истории (видео)
Обновлено 12:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео
В матче второго футбольного дивизиона России Камаз - Урал-2 был забит невероятный гол.

При счете 2:2 в компенсированное время гости ринулись в последнюю атаку, которая увенчалась взятием ворот. Александр Щербаков протащил мяч в чужую штрафную, где его путь преградил защитник хозяев, попытавшийся вынести мяч подальше. В итоге "снаряд" угодил прямо в голову Евгению Татаринову, который случайным образом по замысловатой траектории переправил круглого в ворота Камаза. Офсайд не был зафиксирован, так как "голевая передача" на счету защитника.

Итогом поединка стала победа Урала-2, а пользователи в сети в шутливой форме предложили отдать Татаринову премию Пушкаша за лучший гол сезона.

Видео гола:

Ранее Телеграф сообщал об удивительном случае в Бразилии, где вратарь национальной сборной отправил в нокдаун двух футболистов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Россия, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Промоутер раскрыл ближайшие планы Ломаченко
02 Украинский боксер показал пачки денег, заработанные на проигрыше Ломаченко (видео)
03 "Динамо" - "Ювентус": букмекеры не верят в команду Луческу в матче Лиги чемпионов
04 Украинцев в Лиге чемпионов больше, чем немцев и итальянцев
05 Лига чемпионов начинается: где и когда смотреть матчи 20 октября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь