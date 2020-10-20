Футболист случайно забил лучший гол головой в истории (видео)

В матче второго футбольного дивизиона России Камаз - Урал-2 был забит невероятный гол.

При счете 2:2 в компенсированное время гости ринулись в последнюю атаку, которая увенчалась взятием ворот. Александр Щербаков протащил мяч в чужую штрафную, где его путь преградил защитник хозяев, попытавшийся вынести мяч подальше. В итоге "снаряд" угодил прямо в голову Евгению Татаринову, который случайным образом по замысловатой траектории переправил круглого в ворота Камаза. Офсайд не был зафиксирован, так как "голевая передача" на счету защитника.

Итогом поединка стала победа Урала-2, а пользователи в сети в шутливой форме предложили отдать Татаринову премию Пушкаша за лучший гол сезона.

Видео гола:

@PFL_RUSSIA сыграна пока треть матчей, но лучший гол сезона, похоже, уже забит! Евгений Татаринов на 90+2 оформил в ворота @fckamaz вот такой шедевр #КамазУрал2 (2-3) pic.twitter.com/7KNmuJmIol — ФК Урал (@FCURAL) October 14, 2020

Ранее Телеграф сообщал об удивительном случае в Бразилии, где вратарь национальной сборной отправил в нокдаун двух футболистов.