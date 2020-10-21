Пушечный гол после розыгрыша углового - в обзоре матча Лиги чемпионов РБ Зальцбург - Локомотив (Видео)

РБ Зальцбург и Локомотив поделили очки в матче Лиги чемпионов.

В среду, 21 октября, матчем РБ Зальцбург - Локомотив на "Ред Булл Арене" стартовал второй игровой день на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2020/21.

Команды забили по голу в каждом из таймов и в итоге поединок завершился боевой ничьей 2:2. За хозяев забивали Доминик Собослаи (45') и Златко Юнузович (50'). За гостей отличились Эдер (19') и Виталий Лисакович (75'). Особенно хорош оказался первый гол хозяев в исполнении венгерского хавбека Собослаи. Доминик при розыгрыше углового хитро сместился в сторону своих ворот, а затем, приняв мяч фактически на линии штрафной, пушечным ударом под перекладину отправил круглого в сетку.

Видеообзор матча РБ Зальцбург - Локомотив (2:2)

Напомним, в группе с Локомотивом и РБ Зальцбург выступают также Бавария и Атлетико.

Ранее Телеграф сообщал о результате параллельного прошедшего матча Реал - Шахтер.