Мане пробил в аут, а Ливерпуль все равно забил: видеообзор матча с Аяксом (видео)

Ливерпуль минимально одолел Аякс на выезде.

Аякс в рамках матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов принимал чемпионов Англии. Встреча с Ливерпулем проходила в Амстердаме на одноименной арене и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Единственный гол в игре был забит на 35-й минуте. Сенегальский форвард Красных Садио Мане проник в чужую штрафную и мощно пробил. Мяч после удара нападающего полетел в сторону аута, однако встретил на своем пути Николаса Тальяфико и от его ноги залетел в пустой угол ворот Онана.

Видеообзор матча Аякс - Ливерпуль (0:1)

Таким образом, Ливерпуль вместе с Аталантой, которая добыла гостевую победу над датским Мидтьюлланном, возглавляют турнирную таблицу в группе D:

Телеграф напоминает, что в центральном матче игрового дня Лиги чемпионов 21 октября Бавария забила 4 гола Атлетико. На нашем сайте доступен видеообзор этого матча.