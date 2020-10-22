Бавария уничтожила Атлетико в Лиге чемпионов (видео)

Действующие обладатели трофея начали еврокубковый сезон с разгромной победы.

Бавария в рамках матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимала Атлетико. Игра проходила на "Альянц Арене" в Мюнхене и завершилась со счетом 4:0.

В первом тайме мюнхенцы владели ощутимым преимуществом что вылилось в два забитых мяча. На 28-й минуте Кингсли Коман после шикарного заброса от Йозуа Киммиха принял мяч, а затем успешно расстрелял ворота Облака. Еще через 13 минут Леон Горецка мощным ударом из пределов штрафной прошил словенского вратаря Атлетико. Украшением матча стал третье взятие ворот Баварией. На 66-й минуте Корентен Толиссо феноменальным пушечным ударом с метров 25-и поразил дальнюю девятку ворот мадридцев. Этот забитый мяч явно поспорит за звание лучшего гола тура в ЛЧ. На 72-й минуте поединка Кингсли Коман блестящим соло у ворот гостей оформил дубль, попутно поиздевавшись над обороной Матрасников в их же штрафной.

Бавария - Атлетико 4:0

Голы: Коман 28', 72', Горецка 41', Толиссо 66'

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Толиссо:

Видео второго гола Комана:

Эта победа вывела Баварию в лидеры группы А. В следующем туре немцы сыграют в гостях с Локомотивом, а Атлетико примет РБ Зальцбург. Оба матча пройдут 27 октября.

Ранее Телеграф сообщал, что в другом матче квартета А РБ Зальцбург и Локомотив поделили очки. Кроме того, 21 октября в ЛЧ был сыгран матч Шахтер - Реал.