Феноменальный гол ударом через себя - в обзоре матча Вест Хэм - Манчестер Сити (видео)

Лондонский Вест Хэм в рамках матча 6-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Манчестер Сити. Встреча проходила на "Олимпийском" стадионе и завершилась со счетом 1:1.

Команды обменялись голами в разных таймах. Сначала отличились хозяева, которые на 18-й минуте усилиями Мичейла Антонио вышли вперед. Хавбек феноменальным ударом через себя после навеса справа поразил ворота Эдерсона. Отыграться горожане сумели лишь на 51-й минуте: Фил Фоден после передачи слева принял мяч в чужой штрафной и вколотил его в ворота Молотобойцев.

Видео гола Антонио:

Видео гола Фодена:

Отметим, в игре принял участие и украинский вингер Андрей Ярмоленко, вышедший на замену в начале 2-го тайма, поменяв автора забитого гола.

Таким образом, Вест Хэм (10-е место) и Манчестер Сити (11-е место) остались соседями по турнирной таблице АПЛ. Обе команды набрали по 8 очков, но у МС есть еще одна игра в запасе. В следующем туре Вест Хэм отправится в гости к Ливерпулю, а Манчестер Сити примет Шеффилд Юнайтед. Оба поединка запланированы на 31 октября.

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