Как с цепи сорвался: Пепе ударил лежачего соперника в Лиге чемпионов (видео)

Вчера, 21 октября, завершился второй игровой день групповой стадии Лиги чемпионов, в частности Манчестер Сити принимал Порту. Встреча на "Этихад" завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1, однако один из эпизодов поединка усомнился в работоспособности системы VAR.

В одном из моментов матча капитан Сити Рахим Стерлинг оказался на газоне. Чем-то недовольный капитан Порту Пепе решил боднуть лежачего оппонента коленом. Хотя инцидент попал на телевизионные камеры, португалец так и не получил наказание. А по правилам, VAR рассматривает моменты, связанные со взятием ворот, а также с удалением. Данный фол Пепе явно был неспортивным поведением и тянул на красную карточку. В итоге рефери дал ему лишь желтую карточку.

Видео инцидента:

Right how has Pepe not been given a red card here? pic.twitter.com/I6qGBAZxQz

