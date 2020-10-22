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Как с цепи сорвался: Пепе ударил лежачего соперника в Лиге чемпионов (видео)

Как с цепи сорвался: Пепе ударил лежачего соперника в Лиге чемпионов (видео)
12:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер FcportoNj
Португальский защитник Пепе вновь отметился плохим поступком на поле.

Вчера, 21 октября, завершился второй игровой день групповой стадии Лиги чемпионов, в частности Манчестер Сити принимал Порту. Встреча на "Этихад" завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1, однако один из эпизодов поединка усомнился в работоспособности системы VAR.

В одном из моментов матча капитан Сити Рахим Стерлинг оказался на газоне. Чем-то недовольный капитан Порту Пепе решил боднуть лежачего оппонента коленом. Хотя инцидент попал на телевизионные камеры, португалец так и не получил наказание. А по правилам, VAR рассматривает моменты, связанные со взятием ворот, а также с удалением. Данный фол Пепе явно был неспортивным поведением и тянул на красную карточку. В итоге рефери дал ему лишь желтую карточку.

Видео инцидента:

Самое забавное, что в том же матче игрок отметился и симуляцией:

Пепе давно известен свои буйным нравом. От него "пострадало" много футболистов.

Ранее Телеграф сообщал о результатах всех матчей игрового дня ЛЧ за 21 октября.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, Пепе, ФК Порту, Футбол, Рахим Стерлинг.

Автор:

Телеграф
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