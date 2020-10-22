Лига чемпионов: результаты матчей 21 октября

В среду, 21 октября, в Лиге чемпионов прошел второй игровой день. В борьбу за главный еврокубок вступили коллективы из групп A-D, в частности донецкий Шахтер играл на выезде с Реалом. В центральном матче игрового дня Бавария принимала Атлетико.
Результаты матчей Лиги чемпионов 21 октября:
Группа А
Бавария - Атлетико 4:0 - видеообзор
Зальцбург - Локомотив Москва 2:2 - видеообзор
Группа B
Реал Мадрид - Шахтер Донецк 2:3 - видеообзор
Интер - Боруссия М 2:2 - видеообзор
Группа С
Олимпиакос - Марсель 1:0
Манчестер Сити - Порту 3:1
Группа D
Мидтьюлланн - Аталанта 0:4
Аякс - Ливерпуль 0:1 - видеообзор
С результатами и видеообзорами матчей игрового дня ЛЧ за 20 октября можно ознакомиться у нас на сайте.