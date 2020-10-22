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Лига чемпионов: результаты матчей 21 октября

Лига чемпионов: результаты матчей 21 октября
01:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер fcbayern
Завершился первый тур группового раунда Лиги чемпионов сезона 2020/21.

В среду, 21 октября, в Лиге чемпионов прошел второй игровой день. В борьбу за главный еврокубок вступили коллективы из групп A-D, в частности донецкий Шахтер играл на выезде с Реалом. В центральном матче игрового дня Бавария принимала Атлетико. 

Результаты матчей Лиги чемпионов 21 октября:

Группа А 

Бавария - Атлетико 4:0 - видеообзор

Зальцбург - Локомотив Москва 2:2 - видеообзор

Группа B

Реал Мадрид - Шахтер Донецк 2:3 - видеообзор

Интер - Боруссия М 2:2 - видеообзор

Группа С

Олимпиакос - Марсель 1:0

Манчестер Сити - Порту 3:1

Группа D

Мидтьюлланн - Аталанта 0:4

Аякс - Ливерпуль 0:1 - видеообзор

С результатами и видеообзорами матчей игрового дня ЛЧ за 20 октября можно ознакомиться у нас на сайте.

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ФК Шахтер, ФК Реал, Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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