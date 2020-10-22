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Лукаку всегда там, где надо: обзор матча Лиги чемпионов Интер - Боруссия М (видео)

Лукаку всегда там, где надо: обзор матча Лиги чемпионов Интер - Боруссия М (видео)
00:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер inter
Ромелу Лукаку стал автором дубля в матче Лиги чемпионов Интер - Боруссия М.

В среду, 21 октября, Интер в рамках матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 принимал Боруссию Менхенгладбах. Встреча проходила в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" и завершилась со счетом 2:2.

Все самое интересное происходило во второй половине поединка. Первый и последний гол в игре забил бельгийский нападающий Нерадзурри Ромелу Лукаку (49' и 90'), который постоянно оказывался в нужном месте в нужное время и за счет этого качества ему и удалось спасти матч для Интера. А за гостей голами отметились Рами Бенсебаини (63' с пенальти) и Йонас Хофманн (84').

Видеообзор матча Интер - Боруссия М:

Напомним, в среду в группе B был сыгран еще один матч ЛЧ, в котором Шахтер добыл первую в своей истории победу над Реалом. Таким образом, дончане возглавили квартет. В следующем туре Шахтер примет Интер, а Реал сыграет на выезде с Боруссией М. Обе игры запланированы на 27 октября.

Ранее Телеграф сообщал, что в центральном матче игрового дня 21 октября в Лиге чемпионов Бавария растоптала Атлетико.

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ФК Интер (Милан), Лига Чемпионов, Футбол, ФК Боруссия М.

Автор:

Телеграф
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