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Лига чемпионов: результаты матчей 20 октября

Лига чемпионов: результаты матчей 20 октября
00:37 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер FCBarcelona
20 октября в Лиге чемпионов были сыграны матчи в группах E-H.

Во вторник, 20 октября, стартовал групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21, в частности свой первый матч в турнире провело и киевское Динамо, которому противостоял грозный Ювентус. К сожалению, динамовцы уступили более опытному сопернику, но заставили попотеть чемпионов Италии. 

В центральной встрече игрового дня ПСЖ принимал Манчестер Юнайтед. Этот поединок проходил в Париже и завершился весьма неожиданным результатом.

Результаты матчей Лиги чемпионов за 20 октября:

Группа G

Динамо Киев - Ювентус 0:2

Барселона - Ференцварош 5:1 - видеообзор

Группа Е 

Ренн - Краснодар 1:1

Челси - Севилья 0:0

Группа F

Зенит - Брюгге 1:2

Лацио - Боруссия Д 3:1

Группа H

ПСЖ - Манчестер Юнайтед 1:2

РБ Лейпциг - Башакшехир 2:0

Ранее Телеграф сообщал, что на матче Лиги чемпионов Динамо - Ювентус болельщики полностью забыли о карантине.

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ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, ФК Ювентус, Футбол.

Автор:

Телеграф
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