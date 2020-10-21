Лига чемпионов: результаты матчей 20 октября

Во вторник, 20 октября, стартовал групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21, в частности свой первый матч в турнире провело и киевское Динамо, которому противостоял грозный Ювентус. К сожалению, динамовцы уступили более опытному сопернику, но заставили попотеть чемпионов Италии.
В центральной встрече игрового дня ПСЖ принимал Манчестер Юнайтед. Этот поединок проходил в Париже и завершился весьма неожиданным результатом.
Результаты матчей Лиги чемпионов за 20 октября:
Группа G
Динамо Киев - Ювентус 0:2
Барселона - Ференцварош 5:1 - видеообзор
Группа Е
Ренн - Краснодар 1:1
Челси - Севилья 0:0
Группа F
Зенит - Брюгге 1:2
Лацио - Боруссия Д 3:1
Группа H
ПСЖ - Манчестер Юнайтед 1:2
РБ Лейпциг - Башакшехир 2:0
Ранее Телеграф сообщал, что на матче Лиги чемпионов Динамо - Ювентус болельщики полностью забыли о карантине.