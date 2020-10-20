На матче Динамо-Ювентус забыли про карантин и коронавирус: фото и видео нарушений в Киеве

Долгожданный матч Лиги чемпионов разрешили проводить со зрителями только при соблюдении ряда эпидемических мер.

Во вторник, 20 октября, на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве прошел матч Динамо - Ювентус, на котором зрители активно игнорировали меры безопасности в пандемию коронавируса COVID-19.

Каким правилам должны были следовать?

В разъяснении Минздрава говорилось, что организаторы матча должны строго соблюдать противоэпидемические меры среди профессиональных ФК во время карантина. Нужно было организовать распределение зрителей таким образом, чтобы не возникло скопления, и пустить не более 30% болельщиков от общего количества мест на НСК "Олимпийском".

Среди других обязательных условий: организация проведения температурного скрининга зрителей, обеспечение дезинфицирующими средствами на входах в стадион и ограничение контактов среди зрителей на трибунах и помещениях.

По предварительной информации на этом матче было 15 000 болельщиков.

Как видно на фото и видео с места событий, большая часть зрителей находилась без масок.

Стадион так стадион

Сегодня в Киеве на Олимпийском около 15000 фанатов следят за матчем Лиги Чемпионов Динамо - Ювентус. Социальная дистанция почти не соблюдается, хотя стюарды гоняют тех, кто садиться вместе. О масках, конечно же, речи и нет - максимум на подбородке. pic.twitter.com/JD4d0fSsz4

— Illya Ayzin (@Illya_Ayzin) October 20, 2020