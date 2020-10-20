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На матче Динамо-Ювентус забыли про карантин и коронавирус: фото и видео нарушений в Киеве

На матче Динамо-Ювентус забыли про карантин и коронавирус: фото и видео нарушений в Киеве
23:05 Вт, 20 Октябрь 2020 Телеграф Фото: telegram - dtpkievua
Долгожданный матч Лиги чемпионов разрешили проводить со зрителями только при соблюдении ряда эпидемических мер.

Во вторник, 20 октября, на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве прошел матч Динамо - Ювентус, на котором зрители активно игнорировали меры безопасности в пандемию коронавируса COVID-19.

Каким правилам должны были следовать?

В разъяснении Минздрава говорилось, что организаторы матча должны строго соблюдать противоэпидемические меры среди профессиональных ФК во время карантина. Нужно было организовать распределение зрителей таким образом, чтобы не возникло скопления, и пустить не более 30%  болельщиков от общего количества мест на НСК "Олимпийском".

Среди других обязательных условий: организация проведения температурного скрининга зрителей, обеспечение дезинфицирующими средствами на входах в стадион и ограничение контактов среди зрителей на трибунах и помещениях.

Динамо впервые проиграло при Луческу: видеообзор матча с Ювентусом

По предварительной информации на этом матче было 15 000 болельщиков.

Как видно на фото и видео с места событий, большая часть зрителей находилась без масок.

Стадион так стадион
Сегодня в Киеве на Олимпийском около 15000 фанатов следят за матчем Лиги Чемпионов Динамо - Ювентус. Социальная дистанция почти не соблюдается, хотя стюарды гоняют тех, кто садиться вместе. О масках, конечно же, речи и нет - максимум на подбородке. pic.twitter.com/JD4d0fSsz4

— Illya Ayzin (@Illya_Ayzin) October 20, 2020

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Киев, ФК Динамо (Киев), НСК Олимпийский, Лига Чемпионов, ФК Ювентус, Футбол, Матч, Коронавирус, Covid-19.

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Телеграф
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