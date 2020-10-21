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Украинец Харатин забил Барселоне в Лиге чемпионов (видео)

Украинец Харатин забил Барселоне в Лиге чемпионов (видео)
Обновлено 01:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм ftcofficial
Игорь Харатин в матче Барселона - Ференцварош отметился голом на "Камп Ноу".

В Лиге чемпионов в группе киевского Динамо был сыгран второй поединок. Каталонская Барселона в рамках первого тура принимала  венгерский Ференцварош, который тренирует украинец Сергей Ребров. Встреча проходила на легендарном "Камп Ноу" и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Каталонцы разгромили соперников с помощью голов Лионеля Месси (27' с пенальти), Ансу Фати (42'), Филиппе Коутиньо (52'), Педри (82') и Усмана Дембеле (89'). Гости ответили точным выстрелом украинского полузащитника Игоря Харатина с пенальти на 70-й минуте. Отметим, Сине-гранатовые доигрывали поединок вдесятером, ведь с поля был удален центрбек Жерар Пике (68')

Видео гола Харатина:

Видеообзор матча Барселона - Ференцварош (5:1)

В другом поединке квартета G Динамо дало бой Ювентусу, но проиграло. С результатами остальных матчей игрового дня 20 октября Лиги чемпионов, также турнирным положением команд можно ознакомиться у нас на сайте.

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Все по теме:

ФК Барселона, Лига Чемпионов, Футбол, ФК Ференцварош.

Автор:

Телеграф
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