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Манчестер Юнайтед и Челси голов не забивали: видеообзор матча АПЛ

Манчестер Юнайтед и Челси голов не забивали: видеообзор матча АПЛ
Обновлено 21:37 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер manutd

Манчестер Юнайтед в рамках центрального матча 6-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Челси. Встреча, проходившая на легендарной арене «Олд Траффорд», завершилась безголевой ничьей.

Команды провели скучные 90 минут игры и не порадовали болельщиков, явно ожидающих от таких клубов большего. В итоге встреча завершилась унылыми нулями и команды особо не улучшили свое положение в лиге.

Манчестер Юнайтед (7 очков) остался на 15-й позиции в турнирной таблице АПЛ, Челси (9 очков) поднялся на 6-е место. В следующем туре Красные Дьяволы примут Арсенал (01.11.2020), а Пенсионеры отправятся в гости к Бернли (31.10.2020).

Ранее Телеграф сообщал, что Вест Хэм Андрея Ярмоленко отобрал очки у Манчестер Сити Александра Зинченко.

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Челси, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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