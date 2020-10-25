Чудо-сейв ногами Нойера и хет-трик Левандовски: обзор матча Бавария - Айнтрахт (видео)

Бавария в рамках матча 5-го тура чемпионата Германии 2020/21 принимала Айнтрахт (Франкфурт) . Встреча проходила в Мюнхене на "Альянц Арене" и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:0.

Мюнхенцы просто уничтожили гостей, Роберт Левандовски оформил хет-трик. Также голами отметились Лерой Сане и Джамал Мусиала. При счет 4:0 вратарь Баварии Мануэль Нойер совершил яркое спасание, выбив мяч ногами в подкате прямо с линии ворот.

Бавария - Айнтрахт 5:0

Голы: Левандовски, 10', 26', 60', Сане, 72', Мусиала 90'.

Эта победа вывела Баварию (12 очков) на второе место в турнирной таблице Бундеслиги, у лидирующего РБ Лейпциг на 1 очко больше. Айнтрахт, в свою очередь, с 8 очками занимает шестую позицию в чемпионате Германии. В следующем туре мюнхенцы отправятся в гости в Кельн, а франкфуртцы примут Вердер. Обе игры запланированы на 31 октября.

Телеграф напоминает, что накануне Бавария разобралась с Атлетико в Лиге чемпионов, забив испанцам четыре безответных мяча.