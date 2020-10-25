Удар с центра поля и отмененный гол-красавец Салаха - в обзоре матча Ливерпуль - Шеффилд (видео)

В субботу, 24 октября, Ливерпуль в рамках матча 6-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Шеффилд Юнайтед. Поединок, проходивший на арене «Энфилд», завершился со счетом 2:1 в пользу чемпионов.

Гости неожиданно вышли вперед благодаря голу Сандера Берге, который на 13-й минуте реализовал 11-метровый удар, назначенный с помощью системы VAR. Красные отыгрались еще до перерыва усилиями Роберто Фирмино, который оказался первым на добивании. Заключительную точку во встрече поставил Диогу Жота, замкнувший головой навес Мане с левого фланга.

Видеообзор матча:

Эта победа позволила Ливерпулю (13 очков) подняться на 2-е место в турнирной таблице АПЛ, Шеффилд набрал 1 очко и занимает предпоследнюю позицию. В следующем туре мерсисайдцы примут Вест Хэм, а Клинки дома сыграют с Манчестер Сити. Обе игры состоятся 31 октября.

Ранее Телеграф сообщал, что в центральном матче тура в АПЛ Манчестер Юнайтед принимал Челси. На нашем сайте доступен видеообзор этой игры.