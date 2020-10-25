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Гол Мбаппе в "домик" - в обзоре матча ПСЖ - Дижон (видео)

Гол Мбаппе в "домик" - в обзоре матча ПСЖ - Дижон (видео)
Обновлено 13:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер PSG_inside

ПСЖ в рамках матча 8-го тура чемпионата Франции 2020/21 принимал Дижон. Встреча, проходившая в Париже на стадионе "Парк де Пренс", завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

За парижан дублем в первом тайме отметился Мойзе Кин, а во второй половине встречи еще один дубль оформил Килиан Мбаппе. Кин дважды воспользовался шикарными передачами партнеров по команде, а вот Килиан, забивая свой первый гол, продемонстрировал выдающуюся точность, пробив прямо между ног вратарю Дижона Аллагбе.

Видеообзор матча ПСЖ - Дижон:

Эта победа вывела парижан (18 очков) на первой место в турнирной таблице чемпионата Франции, Дижон с 2 очками занимает последнюю позицию. В следующем туре ПСЖ отправится в гости к Нанту (31.10.2020), а Дижон примет Лорьян (01.11.2020)

Ранее Телеграф сообщал, что ПСЖ сенсационно проиграл Манчестер Юнайтед в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

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ФК ПСЖ, Футбол, Лига 1, ФК Дижон.

Автор:

Телеграф
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