Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 27 октября

Во вторник, 27 октября, стартует второй тур группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2020/21, в частности донецкий Шахтер на НСК "Олимпийский" в Киеве примет миланский Интер. К слову, поединок Горняков и встреча московского Локомотива с Баварией открывают игровой день ЛЧ.

Расписание прямых трансляций матчей Лиги чемпионов за 27 октября:

19:55 Локомотив Москва - Бавария - Футбол 3

19:55 Шахтер Донецк - Интер - Футбол 1

- Интер - Футбол 1 22:00 Аталанта - Аякс - Футбол 3

22:00 Атлетико - Зальцбург

22:00 Боруссия М - Реал Мадрид - Футбол 2

22:00 Ливерпуль - Мидтьюлланн

22:00 Марсель - Манчестер Сити

22:00 Порту - Олимпиакос

Кроме того, все матчи игрового дня ЛЧ в прямом эфире можно посмотреть на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

Ранее Телеграф приводил слова главного тренера Динамо Мирчи Луческу, который объяснил, почему возглавил киевский клуб после 12 лет в Шахтере.