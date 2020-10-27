Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 27 октября

Во вторник, 27 октября, стартует второй тур группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2020/21, в частности донецкий Шахтер на НСК "Олимпийский" в Киеве примет миланский Интер. К слову, поединок Горняков и встреча московского Локомотива с Баварией открывают игровой день ЛЧ.
Расписание прямых трансляций матчей Лиги чемпионов за 27 октября:
Кроме того, все матчи игрового дня ЛЧ в прямом эфире можно посмотреть на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).
Ранее Телеграф приводил слова главного тренера Динамо Мирчи Луческу, который объяснил, почему возглавил киевский клуб после 12 лет в Шахтере.