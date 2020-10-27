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Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 27 октября

Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 27 октября
Обновлено 11:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Во вторник, 27 октября, стартует второй тур группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2020/21, в частности донецкий Шахтер на НСК "Олимпийский" в Киеве примет миланский Интер. К слову, поединок Горняков и встреча московского Локомотива с Баварией открывают игровой день ЛЧ. 

Шахтер - Интер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Расписание прямых трансляций матчей Лиги чемпионов за 27 октября:

  • 19:55 Локомотив Москва - Бавария - Футбол 3
  • 19:55 Шахтер Донецк - Интер - Футбол 1
  • 22:00 Аталанта - Аякс - Футбол 3
  • 22:00 Атлетико - Зальцбург
  • 22:00 Боруссия М - Реал Мадрид - Футбол 2
  • 22:00 Ливерпуль - Мидтьюлланн
  • 22:00 Марсель - Манчестер Сити
  • 22:00 Порту - Олимпиакос

Кроме того, все матчи игрового дня ЛЧ в прямом эфире можно посмотреть на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

Ранее Телеграф приводил слова главного тренера Динамо Мирчи Луческу, который объяснил, почему возглавил киевский клуб после 12 лет в Шахтере.

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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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