Шахтер - Интер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Во вторник, 27 октября, Шахтер в рамках матча второго тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимает миланский Интер. Встреча пройдет на столичном НСК "Олимпийский" и начнется в 19:55 по киевскому времени. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Шахтер -:- Интер

(начало в 19:55)

Шахтер после неожиданной победы над Реалом подходит к матчу с Интером в качестве лидера группы B. Нерадзурри, в свою очередь, дома потеряли очки в игре с Боруссией Менхенгладбах и делят с немцами 2 и 3 место. На внутренней арене дела у обоих коллективов идут не очень. Горняки (3-е место в УПЛ) в своей последней игре не сумели обыграть Ворсклу, а Интер переиграл Дженоа в гостях (0:2) и вышел на третью позицию в Серии А.

Друг против друга

Шахтер попытается взять реванш за неудачу в полуфинале Лиги Европы 2019/2020. В немецком Дюссельдорфе Горняки пропустили 5 мячей от Интера и покинули турнир. Кроме того, команды пересекались 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов 2005/06. В Донецке Шахтер проиграл со счетом 0:2, а в Милане команды сыграли вничью 1:1.

Ранее Телеграф сообщал о неутешительных прогнозах букмекеров на матч Шахтер - Интер, а также где и когда смотреть игру.