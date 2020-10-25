Шахтер - Интер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Шахтер во вторник, 27 октября, примет миланский Интер в рамках матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча состоится в Киеве на НСК ""Олимпийский" и начнется в 19:55 по местному времени.

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Футбол 1". Кроме того, трансляции в режиме-live будут доступны на онлайн-сервисах oll.tv и megogo. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, где оперативно будут добавляться видео лучших моментов матча.

Напомним, в первом туре Лиги чемпионов Шахтер умудрился переиграть Реал в Мадриде, а Интер неожиданно потерял очки в Менхенгладбахе.

Ранее Телеграф сообщал, что букмекеры дали неутешительный для Горняков прогноз на поединок с Интером.