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Дубль Ибрагимовича и странные пенальти: видеообзор матча Милан - Рома

Дубль Ибрагимовича и странные пенальти: видеообзор матча Милан - Рома
Обновлено 11:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер acmilan

Милан в рамках заключительного матча 5-го тура Серии А 2020/21 принимал Рому. Встреча, проходившая на стадионе "Сан Сиро", завершилась голевой ничьей 3:3.

В первом тайме соперники обменялись ранними голами. За Россонери и Волков отличались главные бомбардиры команд Златан Ибрагимович и Эдин Джеко соответственно. Во второй половине встречи коллективы Стефано Пиоли и Паулу Фонсеки забили  четыре гола, причем два из которых были забиты в результате сомнительных пенальти. Ибра оформил дубль и, казалось, принес хозяевам победу, однако на 84-й минуте швед допустил оплошность в обороне при подачи с углового, отдав ассист на Мараша Кумбулла, который и сравнял счет. 

Милан - Рома 3:3

Голы: Ибрагимович 2', 79' (с пенальти) Салемакерс 47' - Джеко 14' Верету 71' (с пенальти), Кумбулла 84'

Милан по-прежнему идет без поражений в Серии А и занимает первое место в турнирной таблице национального первенства. Рома, в свою очередь, с 8 баллами находится на 9-й позиции. В следующем туре Красно-черные отправятся в гости к Удинезе, а римляне примут Фиорентину. Оба матча запланированы на 1 ноября.

Ранее Телеграф сообщал, что Ибрагимович принес Милану победу в Дерби над Интером.

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ФК Рома, ФК Милан, Серия А, Футбол.

Автор:

Телеграф
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