В Киеве прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины: кто с кем сыграет

В Киеве в Доме футбола состоялась церемония жеребьевки 4-го раунда Кубка Украины-2021. На этой стадии турнира к 11 победителям прошлого раунда присоединяется луганская Заря.
По итогам слепой жеребьевки, в ходе которой каждая команда могла встретиться с любой другой, определились 6 пар участников 1/8 финала. К слову, для Зари жребий был неблагосклонным и подопечные Виктора Скрипника сразятся в гостях с черниговской Десной.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины-2021:
Телеграф напоминает, что базовая дата проведения матчей 1/8 финала Кубка Украины - 2 декабря. Динамо и Шахтер вступят в борьбу в турнире с 1/4 финала, а решающий поединок должен пройти в Тернополе 12 мая 2021 года.
Как проходила жеребьевка:
Прошлым обладателем Кубка Украины является Динамо, которое в финале турнира обыграло Ворсклу.