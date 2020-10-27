Скачать
Вторник, 27.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Луческу считает, что у него нет проблем с фанатами "Динамо"
Луческу считает, что у него нет проблем с фанатами "Динамо"
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 27 октября
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 27 октября
Шахтер нашел замену Пятову
Шахтер нашел замену Пятову
Хабиб назвал Усика и Ломаченко лучшими боксерами мира
Хабиб назвал Усика и Ломаченко лучшими боксерами мира

В Киеве прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины: кто с кем сыграет

В Киеве прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины: кто с кем сыграет
13:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ

В Киеве в Доме футбола состоялась церемония жеребьевки 4-го раунда Кубка Украины-2021. На этой стадии турнира к 11 победителям прошлого раунда присоединяется луганская Заря.

По итогам слепой жеребьевки, в ходе которой каждая команда могла встретиться с любой другой, определились 6 пар участников 1/8 финала. К слову, для Зари жребий был неблагосклонным и подопечные Виктора Скрипника сразятся в гостях с черниговской Десной.  

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины-2021:

  • "Десна" - "Заря"
  • "Агробизнес" - "Ворскла"
  • "Днепр-1" - "ВПК-Агро"/"Олимпик"
  • "Александрия" - "Минай"
  • "Верес" - "Мариуполь"
  • "Нива" Винница - "Колос"

Телеграф напоминает, что базовая дата проведения матчей 1/8 финала Кубка Украины - 2 декабря. Динамо и Шахтер вступят в борьбу в турнире с 1/4 финала, а решающий поединок должен пройти в Тернополе 12 мая 2021 года.

Как проходила жеребьевка:

Прошлым обладателем Кубка Украины является Динамо, которое в финале турнира обыграло Ворсклу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Футбол, Кубок Украины, Жеребьевка Кубка Украины.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер нашел замену Пятову
02 Дубль Ибрагимовича и странные пенальти: видеообзор матча Милан - Рома
03 Луческу считает, что у него нет проблем с фанатами "Динамо"
04 Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 27 октября
05 Ференцварош - Динамо: букмекеры впервые считают киевлян фаворитами в матче Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь