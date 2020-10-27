В Киеве прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины: кто с кем сыграет

В Киеве в Доме футбола состоялась церемония жеребьевки 4-го раунда Кубка Украины-2021. На этой стадии турнира к 11 победителям прошлого раунда присоединяется луганская Заря.

По итогам слепой жеребьевки, в ходе которой каждая команда могла встретиться с любой другой, определились 6 пар участников 1/8 финала. К слову, для Зари жребий был неблагосклонным и подопечные Виктора Скрипника сразятся в гостях с черниговской Десной.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины-2021:

"Десна" - "Заря"

"Агробизнес" - "Ворскла"

"Днепр-1" - "ВПК-Агро"/"Олимпик"

"Александрия" - "Минай"

"Верес" - "Мариуполь"

"Нива" Винница - "Колос"

Телеграф напоминает, что базовая дата проведения матчей 1/8 финала Кубка Украины - 2 декабря. Динамо и Шахтер вступят в борьбу в турнире с 1/4 финала, а решающий поединок должен пройти в Тернополе 12 мая 2021 года.

Как проходила жеребьевка:

Прошлым обладателем Кубка Украины является Динамо, которое в финале турнира обыграло Ворсклу.