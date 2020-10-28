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Реал на последних минутах спасся в игре с Боруссией М: обзор матча (видео)

Реал на последних минутах спасся в игре с Боруссией М: обзор матча (видео)
00:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер realmadrid

Боруссия М едва не соорудила сенсацию в Лиге чемпионов в игре против мадридского Реала. Встреча, проходившая на "Боруссия-Парк" в Менхенгладбахе, завершилась ничьей 2:2, причем Королевский клуб проигрывал со счетом 2:0 до 87-й минуты.

Оба гола хозяев в игре записал на свой счет французский нападающий Маркус Тюрам, который является сыном легендарного футболиста, чемпиона мира и Европы Лилиана Тюрама. Реал ответил точными удара Карима Бензема и Каземиро под занавес поединка.

Боруссия М - Реал 2:2

Голы: Тюрам 33', 58' - Бензема 87', Каземиро 90+3'

Лучшие моменты 1-го тайма:

Этот результат позволил Шахтеру сохранить лидерство в турнирной таблице группы B:

В следующем туре Горняки примут Менхенгладбах, а Реал сыграет дома с Интером. Оба матча запланированы на 3 ноября.

Телеграф напоминает, что в другом поединке группы B Шахтер и Интер сыграли в "сухую" вничью.

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Все по теме:

ФК Реал, Футбол, ФК Боруссия М, Лига чемпионовов.

Автор:

Телеграф
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