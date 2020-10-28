Вратарь-герой сравнял счет на последней секунде матча (видео)

В третьем по силе футбольном дивизионе Румынии произошел необычный эпизод.

В матче 7-го тура группы I "Хунедоара" из одноименного города принимала "Металургистул Куджир". Встреча завершилась со счетом 3:3, а последний гол был забит вратарем хозяев на последней секунде игры. При счете 2:3 кипер Хунедоары Флорин Рац пошел в чужую штрафную в надежде помочь своей команде отыграться и в итоге надежда не оказалась напрасной. После подачи с правого фланга вратарь головой переправил мяч в чужие ворота, после чего судья тут же завершил игру.

Видеообзор матча Хунедоара - Металургистул Куджир (видео гола вратаря Раца смотреть с 11:10)

Этот результат позволил Хунедоаре подняться на 6-е место в турнирной таблице.Металургистул Куджир, в свою очередь, лидирует в группе I.

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