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Вратарь-герой сравнял счет на последней секунде матча (видео)

Вратарь-герой сравнял счет на последней секунде матча (видео)
18:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

В третьем по силе футбольном дивизионе Румынии произошел необычный эпизод.

В матче 7-го тура группы I "Хунедоара" из одноименного города принимала "Металургистул Куджир". Встреча завершилась со счетом 3:3, а последний гол был забит вратарем хозяев на последней секунде игры. При счете 2:3 кипер Хунедоары Флорин Рац пошел в чужую штрафную в надежде помочь своей команде отыграться и в итоге надежда не оказалась напрасной. После подачи с правого фланга вратарь головой переправил мяч в чужие ворота, после чего судья тут же завершил игру.

Видеообзор матча Хунедоара - Металургистул Куджир (видео гола вратаря Раца смотреть с 11:10)

Этот результат позволил Хунедоаре подняться на 6-е место в турнирной таблице.Металургистул Куджир, в свою очередь, лидирует в группе I. 

Ранее Телеграф сообщал, что голкипер сборной Англии после жесткого стыка на поле нанял телохранителя.

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Румыния, Футбол.

Автор:

Телеграф
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