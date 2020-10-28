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Вратарь сборной Англии нанял телохранителей после того, как травмировал звезду Ливерпуля

Вратарь сборной Англии нанял телохранителей после того, как травмировал звезду Ливерпуля
Обновлено 11:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм jpickford1

Голкипер Эвертона и сборной Англии Джордан Пикфорд нанял телохранителей для себя и своей жены после получения ряда угроз смерти. Об этом сообщает Daily Mail.

Дело в том, что в Дерби Мерсисайда голкипер пошел в жесткий стык с защитником Ливерпуля Вирджилом ван Дейком, нанеся тому серьезную травму. В эпизоде был зафиксирован офсайд, а потому игра продолжилась без санкций для вратаря. После того, как болельщики узнали шокирующий диагноз ван Дейка ( разрыв крестообразных связок, - прим. ред.), на Пикфорда полился шквал критики, оскорблений, а затем и угроз. В итоге Джордан нанял личную охрану, чтобы защитить свою семью.

Видео стыка:

Отметим, нидерландец ван Дейк, с большой долей вероятности, пропустит весь сезон 2020/21 и рискует не сыграть на Евро-2020, где его команда в группе встречается с Украиной.

С видеообзором матча Эвертон - Ливерпуль можно ознакомиться у нас на сайте.

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ФК Ливерпуль, ФК Эвертон, Футбол, АПЛ, Джордан Пикфорд.

Автор:

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