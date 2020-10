Вратарь сборной Англии нанял телохранителей после того, как травмировал звезду Ливерпуля

Голкипер Эвертона и сборной Англии Джордан Пикфорд нанял телохранителей для себя и своей жены после получения ряда угроз смерти. Об этом сообщает Daily Mail.

Дело в том, что в Дерби Мерсисайда голкипер пошел в жесткий стык с защитником Ливерпуля Вирджилом ван Дейком, нанеся тому серьезную травму. В эпизоде был зафиксирован офсайд, а потому игра продолжилась без санкций для вратаря. После того, как болельщики узнали шокирующий диагноз ван Дейка ( разрыв крестообразных связок, - прим. ред.), на Пикфорда полился шквал критики, оскорблений, а затем и угроз. В итоге Джордан нанял личную охрану, чтобы защитить свою семью.

Видео стыка:

Virgil Van Dijk was caught by Jordan Pickford in what was a horrendous tackle by the Everton goalkeeper during the Merseyside derby. pic.twitter.com/AS4FLvSqOG

— Nero Junior (@FootyWriter_) October 19, 2020