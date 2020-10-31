Манчестер Сити победил Шеффилд благодаря пушке Уокера (видео)

В субботу, 31 октября, в рамках 7-го тура Английской Премьер-лиги Шеффилд принимал Манчестер Сити. Встреча, проходившая на стадионе "Брэмолл Лейн", завершилась минимальной победой гостей со счетом 0:1.

Единственный гол в игре был забит на 28-й минуте усилиями Кайла Уокера. Защитник решился на дальний удар и не прогадал, забив важный и красивый гол для своей команды.

Отметим, украинский фулбек Сити Александр Зинченко в игре участия не принимал и остался в запасе.

Этот успех вывел МС (11 очков) на 7-е место в турнирной таблице АПЛ. Шеффилд с одним набранным баллом - предпоследний. В следующем туре Горожане примут Ливерпуль (08.11.2020), а Клинки отправятся в гости к Челси (07.11.2020).

Ранее Телеграф сообщал, что Шеффилд дал бой Ливерпулю на его поле, но проиграл. На нашем сайте доступен видеообзор этой игры.