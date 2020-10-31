Ассист Малиновского помог Аталанте выиграть матч в Серии А (видео)

Новичок Серии А Кротоне в рамках матча 6-го тура чемпионата Италии принимал Аталанту. Встреча, проходившая на стадионе "Эцио Шида", завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:2.

Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский стал автором результативной передачи при первом взятии ворот. Колумбийский нападающий бергамесков Луис Мюриэл в итоге отметился дублем. Новичок Серии А на два гола соперников ответил лишь точным выстрелом нигерийца Сими.

Эта победа вывела Аталанту (12 очков) на промежуточное второе место в турнирной таблице Серии А. Кротоне, в свою очередь, с одним очком занимает последнюю позицию в лиге. В следующем туре бергамески примут Интер (08.11.2020), а Кротоне отправится в гости к Торино (08.11.2020).

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