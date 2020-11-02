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Вратарь забил гол ударом от своих ворот: видео позабавило сеть

Вратарь забил гол ударом от своих ворот: видео позабавило сеть
Обновлено 16:53 Сегодня Телеграф

Матч третьего дивизиона чемпионата Румынии по футболу между командами "Волунтари" и "Стяуа-2", который состоялся 31 октября, привлек внимание пользователей соцсетей благодаря необычному голу, забитому голкипером одной из команд.

В концовке первого тайма при счете 1:1 19-летний вратарь "Стяуа" Рэзван Удряу вышел на перехват мяча на линии штрафной площади и сильным ударом вынес его подальше от своих ворот, отбивая атаку соперника.

Удар вышел столь мощным, что снаряд в итоге пролетел через все поле и оказался в противоположной сетке, несмотря на все усилия голкипера "Волунтари".

Результативный удар был произведен с 80-метровой дистанции.

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В итоге, партнеры голкипера-бомбардира, вдохновленные его успехом, разгромили соперника — 4:1.

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Все по теме:

Бухарест, Волунтари, Стяуа-2, Рэзван Удряу.

Автор:

Телеграф
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