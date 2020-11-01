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Так забивает только Ибрагимович: обзор матча Удинезе - Милан (видео)

Так забивает только Ибрагимович: обзор матча Удинезе - Милан (видео)
Обновлено 18:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер acmilan

В воскресенье, 1 ноября, Удинезе в рамках 6-го тура Серии А 2020/21 принимал Милан. Встреча, проходившая на стадионе "Фриули", завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

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Россонери открыли счет в игре уже на 18-й минуте: Франк Кесси после скидки партнера шикарным ударом в касание пробил точно в угол ворот. Хозяева отыгрались усилиями Родриго Де Пауля, который на 48-й минуте реализовал 11-метровый удар. К счастью для Милана, в команде есть футболист, который делает разницу - Златан Ибрагимович. Звездный швед на 83-й минуте после отскока в чужой штрафной в акробатическом прыжке сотворил гол-красавец ударом через себя - вратарь и защитники Удинезе помешать Ибре не сумели.

Эта победа вывела Милан (16 очков) в лидеры Серии А. Удинезе, в свою очередь, c 3 баллами в активе барахтается на 18-м месте в турнирной таблице итальянского первенства. В следующем туре Милан примет Верону (08.11.2020), а фриульцы отправятся в гости к Сассуоло (06.11.2020).

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Все по теме:

ФК Удинезе, ФК Милан, Златан Ибрагимович, Серия А, Футбол.

Автор:

Телеграф
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