Легенду Манчестер Юнайтед Гиггза арестовали за избиение девушки

Главный тренер сборной Уэльса и легенда Манчестер Юнайтед Райан Гиггз был арестован за нападение на свою девушку Кейт Гревилл. Об этом сообщает thesun.

Сообщается, что в воскресенье, 1 ноября, полиция получила вызов из поместья экс-футболиста из-за "беспокойства". По приезду копы обнаружили женщину с множеством незначительных побоев, которая впрочем не нуждалась в медицинской помощи. 46-летний Гиггз был задержан и допрошен в деле по подозрению в нанесении телесных повреждений и нападении. Полиция также сообщила, что задержанный был освобожден под залог до завершения расследования.

Представитель тренера сборной Уэльса заявил: "Гиггз отрицает все обвинения в нападении. Он сотрудничает с полицией и будет продолжать помогать им в текущем расследовании".

Райан Гиггз со своей девушкой Кейт Гревилл на отдыхе / Фото: twitter Fanatik

Отметим, Райан встречается с Кейт с 2017 года. У Гиггза есть двое детей от первого брака со Стейси Кук, с которой они развелись в 2017 году. Причиной развода стал восьмилетний роман Райана с женой своего брата Родри Наташей.

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