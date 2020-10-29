Суперсейв Де Хеа и хет-трик Рашфорда: видеообзор матча Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг

Манчестер Юнайтед принимал РБ Лейпциг в рамках матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов 2020/21. Встреча, проходившая на "Олд Траффорд", завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:0.

За МЮ забивали Мейсон Гринвуд, Антони Марсьяль и хет-триком отметился Маркус Рашфорд, при чем четыре гола зрители увидели в заключительные 25 минут игры.

Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг 5:0

Голы: Гринвуд 21', Рашфорд 76', 78', 90+2', Мартиаль 86'

Эта победа вывела Красных Дьяволов в единоличные лидеры квартета H, РБ по разнице мячей опустился ниже ПСЖ, а Истанбул Башакшехир пока очков не набирал. В следующем туре Манчестер отправится в гости к Башакшехиру, а немцы примут ПСЖ, повторив полуфинальный матч прошлой Лиги чемпионов. Обе встречи пройдут 4 ноября.

В другом поединке группы H ПСЖ без проблем переиграл на выезде Башакшехир.