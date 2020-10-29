Лига чемпионов: результаты матчей 28 октября

В среду, 28 октября, состоялись заключительные матчи второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21, в частности Динамо провело выездную игру с венгерским Ференцварошем, а в центральной игре тура встречались Ювентус и Барселона. С результатами матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.

Результаты матчей Лиги чемпионов за 28 октября:

Группа Е

Краснодар - Челси 0:4

Севилья - Ренн 1:0

Группа F

Боруссия Д - Зенит 2:0

Брюгге - Лацио 1:1

Группа G

Ференцварош - Динамо Киев 2:2 - видеообзор

Ювентус - Барселона 0:2 - видеообзор

Группа H

Башакшехир - ПСЖ 0:2

Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг 5:0 - видеообзор

Ранее Телеграф сообщал о результатах матчей игрового дня ЛЧ за 27 октября. На нашем сайте доступны все видеообзоры этих игр.