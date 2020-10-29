Лига чемпионов: результаты матчей 28 октября

В среду, 28 октября, состоялись заключительные матчи второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21, в частности Динамо провело выездную игру с венгерским Ференцварошем, а в центральной игре тура встречались Ювентус и Барселона. С результатами матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.
Результаты матчей Лиги чемпионов за 28 октября:
Группа Е
Краснодар - Челси 0:4
Севилья - Ренн 1:0
Группа F
Боруссия Д - Зенит 2:0
Брюгге - Лацио 1:1
Группа G
Ференцварош - Динамо Киев 2:2 - видеообзор
Ювентус - Барселона 0:2 - видеообзор
Группа H
Башакшехир - ПСЖ 0:2
Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг 5:0 - видеообзор
Ранее Телеграф сообщал о результатах матчей игрового дня ЛЧ за 27 октября. На нашем сайте доступны все видеообзоры этих игр.