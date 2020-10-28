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Лига чемпионов: результаты матчей 27 октября

Лига чемпионов: результаты матчей 27 октября
00:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер lfc

Во вторник, 27 октября, состоялись первые матчи группового этапа Лиги чемпиона УЕФА сезона 2020/21, в частности Шахтер в Киеве принимал Интер. Кроме того, в группе B была снова зафиксирована сенсация: Реал потерял очки с Боруссией М, удивительным образом спасшись на последних минутах. С результатами других матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.

Результаты матчей Лиги чемпионов за 27 октября:

Группа А

Атлетико - Зальцбург 3:2

Локомотив Москва - Бавария 1:2 - видеообзор

Группа B

Шахтер Донецк - Интер 0:0 - видеообзор

Боруссия М - Реал Мадрид 2:2 - видеообзор

Группа С

Марсель - Манчестер Сити 0:3

Порту - Олимпиакос 2:0

Группа D

Ливерпуль - Мидтьюлланн 2:0

Аталанта - Аякс 2:2

Ранее Телеграф сообщал, что Шахтер купит вратаря Ворсклы на замену Пятову.

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Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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