Лига чемпионов: результаты матчей 27 октября

Во вторник, 27 октября, состоялись первые матчи группового этапа Лиги чемпиона УЕФА сезона 2020/21, в частности Шахтер в Киеве принимал Интер. Кроме того, в группе B была снова зафиксирована сенсация: Реал потерял очки с Боруссией М, удивительным образом спасшись на последних минутах. С результатами других матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.
Результаты матчей Лиги чемпионов за 27 октября:
Группа А
Атлетико - Зальцбург 3:2
Локомотив Москва - Бавария 1:2 - видеообзор
Группа B
Шахтер Донецк - Интер 0:0 - видеообзор
Боруссия М - Реал Мадрид 2:2 - видеообзор
Группа С
Марсель - Манчестер Сити 0:3
Порту - Олимпиакос 2:0
Группа D
Ливерпуль - Мидтьюлланн 2:0
Аталанта - Аякс 2:2
Ранее Телеграф сообщал, что Шахтер купит вратаря Ворсклы на замену Пятову.