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Шахтер нашел замену Пятову

Шахтер нашел замену Пятову
Обновлено 12:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Ворскла

Донецкий Шахтер активно интересуется молодым вратарем Ворсклы Дмитрием Ризныком и уже в ближайшее время может объявить о переходе голкипера. Об этом сообщает "Футбольный формат" на Espreso.TV. По информации источника, Горняки готовят предварительный контракт для 21-летнего стража ворот. При этом, подписав соглашение, кипер продолжит свои выступления за Ворсклу. 

Ризнык застолбил за собой место основного вратаря полтавчан и в текущем сезоне УПЛ он пропустил всего 5 мячей. При этом его команда после 7-и  туров занимает второе место в турнирной таблице УПЛ. В своей последней игре Ворскла умудрилась отобрать очки у Шахтера.

По информации transfermarkt, трансферная стоимость Ризныка оценивает в €400 тыс, а его контракт с полтавчанами истекает летом 2024 года.

Отметим, основной вратарь дончан Андрей Пятов после Евро-2020 может завершить карьеру. К слову, Пятов перебрался в Шахтер именно из Ворсклы.

Ранее Телеграф сообщал, что Монако вело Ризныка и даже сделало предложение Ворскле по вратарю, однако полтавчан не устроила сумма компенсации за игрока.

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Ворскла, Футбол, УПЛ, Дмитрий Ризнык.

Автор:

Телеграф
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