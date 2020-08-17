Монако делал предложение по 21-летнему украинскому вратарю

"Те деньги, которые предложили... Ну смешно. За футболистов такие деньги... Монако продает за семь миллионов футболистов, а нам предлагают тысяч 500 или сколько-там. Думают, что тут рынок дешевый", - рассказал Максимов в эфире программы "Футбольный формат" за 14 августа на телеканале Espreso.TV. На уточняющий вопрос журналиста, говорится ли речь о Ризныке тренер дал утвердительный ответ.
Сюжет про Ризныка смотреть с 12:38:
Напомним, по итогам сезона УПЛ 2019/20 Восркла заняла 10-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. Кроме того, команда добралась до финала Кубка Украины-2020, где проиграла Динамо в серии послематчевых пенальти.
В прошлом сезоне Ризнык провел 18 матчей, в который пропустил 21 гол.
Ранее сообщалось, что Ворскла стартует в новом сезоне УПЛ матчем с Рухом.