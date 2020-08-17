Монако делал предложение по 21-летнему украинскому вратарю

Молодой украинский вратарь Ворсклы Дмитрий Ризнык привлек своей игрой клуб Лиги 1. Об этом рассказал тренер полтавчан Юрий Максимов.

"Те деньги, которые предложили... Ну смешно. За футболистов такие деньги... Монако продает за семь миллионов футболистов, а нам предлагают тысяч 500 или сколько-там. Думают, что тут рынок дешевый", - рассказал Максимов в эфире программы "Футбольный формат" за 14 августа на телеканале Espreso.TV. На уточняющий вопрос журналиста, говорится ли речь о Ризныке тренер дал утвердительный ответ.

Сюжет про Ризныка смотреть с 12:38:

Напомним, по итогам сезона УПЛ 2019/20 Восркла заняла 10-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. Кроме того, команда добралась до финала Кубка Украины-2020, где проиграла Динамо в серии послематчевых пенальти.

В прошлом сезоне Ризнык провел 18 матчей, в который пропустил 21 гол.

Ранее сообщалось, что Ворскла стартует в новом сезоне УПЛ матчем с Рухом.