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Марадона попал в больницу из-за тромба в мозгу

Марадона попал в больницу из-за тромба в мозгу
Обновлено 00:48 Сегодня Телеграф

Легенде Аргентины Диего Марадоне проведут "обычную операцию" из-за тромба в мозге. 

Об этом пишет BBC со ссылкой на его личного врача нейрохирурга Леопольдо Луке.  

60-летний победитель чемпионата мира 1986 года в понедельник попал в клинику Ипенса в Буэнос-Айресе, куда его доставили с анемией и обезвоживанием. 

"Он в ясном сознании, все понимает и на операцию согласен", - рассказал Луке, который и будет проводить операцию. 

Марадону позже переправили в клинику Olivos в Ла-Плате. Операцию будут делать во вторник в 20:00 по местному времени (01:00 среды по Киеву). 

30 октября Марадона отпраздновал 60-летие.  

Напомним, российский боксер Александр Поветкин заразился коронавирусом и не выйдет на ринг 21 ноября против Диллиана Уайта. 

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Диего Марадона, Операция.

Автор:

Телеграф
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