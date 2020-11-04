Марадона попал в больницу из-за тромба в мозгу

Легенде Аргентины Диего Марадоне проведут "обычную операцию" из-за тромба в мозге.

Об этом пишет BBC со ссылкой на его личного врача нейрохирурга Леопольдо Луке.

60-летний победитель чемпионата мира 1986 года в понедельник попал в клинику Ипенса в Буэнос-Айресе, куда его доставили с анемией и обезвоживанием.

"Он в ясном сознании, все понимает и на операцию согласен", - рассказал Луке, который и будет проводить операцию.

Марадону позже переправили в клинику Olivos в Ла-Плате. Операцию будут делать во вторник в 20:00 по местному времени (01:00 среды по Киеву).

30 октября Марадона отпраздновал 60-летие.

Напомним, российский боксер Александр Поветкин заразился коронавирусом и не выйдет на ринг 21 ноября против Диллиана Уайта.