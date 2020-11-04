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Футболисты ПСЖ надолго застряли в лифте перед матчем Лиги чемпионов (видео)

Футболисты ПСЖ надолго застряли в лифте перед матчем Лиги чемпионов (видео)
Обновлено 15:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер PSG_inside

Футболисты ПСЖ накануне матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 против РБ Лейпциг застряли в лифте.

Как передал левый фулбек парижан Левен Кюрзава в Instagram, в неловкую ситуацию попали сразу 9 игроков: Преснель Кимпембе, Маркиньос, Анхель ди Мария, Леандро Паредес, Абду Диалло, Мойзе Кин, Идрисса Гейе, Колин Дагба и Кайс Руис-Атиль. Футболисты находились в заточении около часа, после чего к ним на помощь пришли спасатели.

Телеграф напоминает, что матч РБ Лейпциг - ПСЖ начнется 4 ноября в 22:00 по киевскому времени. С расписание трансляций других матчей игрового дня ЛЧ можно ознакомиться у нас на сайте.

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Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол.

Автор:

Телеграф
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