Футболисты ПСЖ надолго застряли в лифте перед матчем Лиги чемпионов (видео)

Футболисты ПСЖ накануне матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 против РБ Лейпциг застряли в лифте.

Pendant ce temps y’a la moitié de l’équipe du PSG bloquée dans un ascenseur pic.twitter.com/nJBfJoXgUw — Fat'91 (@FatMat91HD) November 3, 2020

Как передал левый фулбек парижан Левен Кюрзава в Instagram, в неловкую ситуацию попали сразу 9 игроков: Преснель Кимпембе, Маркиньос, Анхель ди Мария, Леандро Паредес, Абду Диалло, Мойзе Кин, Идрисса Гейе, Колин Дагба и Кайс Руис-Атиль. Футболисты находились в заточении около часа, после чего к ним на помощь пришли спасатели.

Телеграф напоминает, что матч РБ Лейпциг - ПСЖ начнется 4 ноября в 22:00 по киевскому времени. С расписание трансляций других матчей игрового дня ЛЧ можно ознакомиться у нас на сайте.