Скачать
Среда, 04.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Лига чемпионов: результаты матчей 3 ноября
Лига чемпионов: результаты матчей 3 ноября
Шахтер унижен в Киеве: видеообзор матча с Боруссией М
Шахтер унижен в Киеве: видеообзор матча с Боруссией М
Ливерпуль забил пять голов Аталанте: видеообзор матча Лиги чемпионов
Ливерпуль забил пять голов Аталанте: видеообзор матча Лиги чемпионов
Букмекеры дают ничтожные шансы "Динамо" в матче с "Барселоной"
Букмекеры дают ничтожные шансы "Динамо" в матче с "Барселоной"

Где и во сколько смотреть матчи Лиги чемпионов 4 ноября

Где и во сколько смотреть матчи Лиги чемпионов 4 ноября
Обновлено 10:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)

В среду, 4 ноября, в Лиге чемпионов 2020/21 будут сыграны заключительные матчи 3-го тура групповой стадии, в частности киевское Динамо проведет гостевую встречу с каталонской Барселоной. В центральном поединке игрового дня любителей футбола ожидает повторение полуфинала прошлого сезона ЛЧ РБ Лейпциг - ПСЖ

Барселона - Динамо: онлайн-трансляция матча

Расписание прямых трансляций матчей Лиги чемпионов за 4 ноября:

  • 19:55 Башакшехир - Манчестер Юнайтед - Футбол 1
  • 19:55 Зенит - Лацио - Футбол 3
  • 22:00 Барселона - Динамо Киев - Футбол 2
  • 22:00 Брюгге - Боруссия Д
  • 22:00 РБ Лейпциг - ПСЖ
  • 22:00 Севилья - Краснодар
  • 22:00 Ференцварош - Ювентус - Футбол 3
  • 22:00 Челси - Ренн

Кроме того, все матчи ЛЧ в сети можно посмотреть в прямом эфире на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

С результатами и видеообзорами всех матчей предыдущего игрового дня Лиги чемпионов за 3 ноября можно ознакомиться у нас на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты матчей 3 ноября
02 Шахтер унижен в Киеве: видеообзор матча с Боруссией М
03 Гениальная передача Бареллы и фейл Хакими - в обзоре матча Реал - Интер (видео)
04 Локомотив вырвал ничью у Атлетико: видеообзор матча Лиги чемпионов
05 Марадона попал в больницу из-за тромба в мозгу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь