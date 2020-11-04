Где и во сколько смотреть матчи Лиги чемпионов 4 ноября

В среду, 4 ноября, в Лиге чемпионов 2020/21 будут сыграны заключительные матчи 3-го тура групповой стадии, в частности киевское Динамо проведет гостевую встречу с каталонской Барселоной. В центральном поединке игрового дня любителей футбола ожидает повторение полуфинала прошлого сезона ЛЧ РБ Лейпциг - ПСЖ.

Расписание прямых трансляций матчей Лиги чемпионов за 4 ноября:

19:55 Башакшехир - Манчестер Юнайтед - Футбол 1

19:55 Зенит - Лацио - Футбол 3

22:00 Барселона - Динамо Киев - Футбол 2

22:00 Брюгге - Боруссия Д

22:00 РБ Лейпциг - ПСЖ

22:00 Севилья - Краснодар

22:00 Ференцварош - Ювентус - Футбол 3

22:00 Челси - Ренн

Кроме того, все матчи ЛЧ в сети можно посмотреть в прямом эфире на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

С результатами и видеообзорами всех матчей предыдущего игрового дня Лиги чемпионов за 3 ноября можно ознакомиться у нас на сайте.