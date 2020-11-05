Не долго музыка играла: вратарь, празднуя свой гол, пропустил мяч с центра поля (видео)

Необычный случай произошел в матче регионального футбольного дивизиона в Испании между Винаросом и Пеньисколой.

На 95-й минуте встречи хозяева проигрывали в один мяч и вратарь Винароса решил попробовать свои силы в атаке. После подачи с правого фланга кипер завладел мячом и мощно пробил из-за пределов штрафной - его коллега по цеху не выручил и счет стал равным. Вся команда тут же начала праздновать успех, поздравляя своего вратаря, который явно не верил в случившееся.

Затем кипер хозяев побежал в свои ворота и тут случилось еще более невероятное событие. Рефери разрешил продолжить игру и футболист гостей пробил с центра поля прямо за шиворот нашему герою, установив окончательный счет в матче - 1:2. Примечательно, что Пеньискола отпраздновала свой гол куда помпезнее, выбежав всей командой на поле.

Видео феноменальной развязки матча в Испании доступно в сети:

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