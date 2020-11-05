Скачать
Четверг, 05.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Сейв года: футболист в прыжке головой отбил мяч, спасая свои ворота (видео)
Сейв года: футболист в прыжке головой отбил мяч, спасая свои ворота (видео)
Месси надолго запомнит 18-летнего вратаря Динамо: лучшие сейвы Нещерета (видео)
Месси надолго запомнит 18-летнего вратаря Динамо: лучшие сейвы Нещерета (видео)
Месси филонил в защите в игре с Динамо: в сети всплыло забавное видео
Месси филонил в защите в игре с Динамо: в сети всплыло забавное видео
В России футболист с локтя вырубил соперника (видео)
В России футболист с локтя вырубил соперника (видео)

Не долго музыка играла: вратарь, празднуя свой гол, пропустил мяч с центра поля (видео)

Не долго музыка играла: вратарь, празднуя свой гол, пропустил мяч с центра поля (видео)
Обновлено 15:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

Необычный случай произошел в матче регионального футбольного дивизиона в Испании между Винаросом и Пеньисколой.

На 95-й минуте встречи хозяева проигрывали в один мяч и вратарь Винароса решил попробовать свои силы в атаке. После подачи с правого фланга кипер завладел мячом и мощно пробил из-за пределов штрафной - его коллега по цеху не выручил и счет стал равным. Вся команда тут же начала праздновать успех, поздравляя своего вратаря, который явно не верил в случившееся.

Затем кипер хозяев побежал в свои ворота и тут случилось еще более невероятное событие. Рефери разрешил продолжить игру и футболист гостей пробил с центра поля прямо за шиворот нашему герою, установив окончательный счет в матче - 1:2. Примечательно, что Пеньискола отпраздновала свой гол куда помпезнее, выбежав всей командой на поле.

Видео феноменальной развязки матча в Испании доступно в сети:

Ранее Телеграф сообщал об удивительных спасениях юного вратаря Динамо Руслана Нещерета в матче с Барселоной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Испания, Футбол, Гол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Месси надолго запомнит 18-летнего вратаря Динамо: лучшие сейвы Нещерета (видео)
02 Лига чемпионов: результаты матчей 4 ноября
03 Тайсон Фьюри проведет бой c непобедимым обидчиком Чисоры
04 Динамо дало бой Барселоне: видеообзор матча Лиги чемпионов
05 Дикие ляпы вратаря - в обзоре матча Ференцварош - Ювентус (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь