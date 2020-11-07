Тренер сборной Италии заразился коронавирусом, ранее он шутил о пандемии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает Федерация Футбола Италии на своем официальном сайте.

По информации источника, наставник итальянцев сдал положительный тест во время планового тестирования персонала команды перед играми в турнирах УЕФА (Лига наций). Болезнь у Манчини протекает бессимптомно и он сможет присоединиться к Скуадра Адзурра после необходимого карантина.

Отметим, в среду, 11 ноября Италии предстоит сыграть товарищеский матч с Этонией, а затем подопечных Роберто Манчини ожидают две игры Лиги наций УЕФА с Польшей (15.11.2020) и Боснией (18.11.2020).

Примечательно, что Манчини в октябре опубликовал пост в instagram c шуткой о коронавирусе. На картинке была изображена медсестра в больнице, которая спрашивала пациента: "Как вы заразились?" Он отвечает: "Смотрел новости". Данная публикация вызвала шквал критики в сети, после чего тренеру пришлось скрыть комментарии у себя на страничке.

По данным на 7 ноября, в Италии зафиксировано 40,638 смертей от COVID-19.

Телеграф напоминает, что в своем последнем матче Италия не сумела обыграть Нидерланды, усложнив себе турнирные задачи в Лиге наций.