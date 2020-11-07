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Звезды Реала заразились коронавирусом

Звезды Реала заразились коронавирусом
Обновлено 14:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер realmadrid

Реал Мадрид посредством своего официального сайта сообщил о выявлении двух случаев заражения COVID-19 в основной команде. 

По информации пресс-службы Сливочных, положительные результаты пятничных тестов сдали бельгиец Эден Азар и бразилец Каземиро. Все остальные игроки, а также тренерский штаб и персонал команды, контактирующий с футболистами, получили отрицательные результаты. 

Таким образом, Азар и Каземиро пропустят ближайший матч Реала в чемпионате Испании. Центральный поединок 9-го тура Ла Лиги 2020/21 Валенсия - Реал состоится в воскресенье, 8 ноября, начало в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, уже со следующей недели клубный футбол идет на паузу и болельщики смогут наблюдать международные матчи с участием национальных команд.

Ранее Телеграф сообщал, что Реал вырвал победу над Интером в 3-м туре Лиги чемпионов УЕФА.

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Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Эден Азар, Коронавирус, Каземиро, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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