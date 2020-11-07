Звезды Реала заразились коронавирусом

Реал Мадрид посредством своего официального сайта сообщил о выявлении двух случаев заражения COVID-19 в основной команде.

По информации пресс-службы Сливочных, положительные результаты пятничных тестов сдали бельгиец Эден Азар и бразилец Каземиро. Все остальные игроки, а также тренерский штаб и персонал команды, контактирующий с футболистами, получили отрицательные результаты.

Таким образом, Азар и Каземиро пропустят ближайший матч Реала в чемпионате Испании. Центральный поединок 9-го тура Ла Лиги 2020/21 Валенсия - Реал состоится в воскресенье, 8 ноября, начало в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, уже со следующей недели клубный футбол идет на паузу и болельщики смогут наблюдать международные матчи с участием национальных команд.

Ранее Телеграф сообщал, что Реал вырвал победу над Интером в 3-м туре Лиги чемпионов УЕФА.