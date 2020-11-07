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Шевченко довызвал форварда в сборную Украины на фоне слухов о коронавирусе у Супряги

Шевченко довызвал форварда в сборную Украины на фоне слухов о коронавирусе у Супряги
Обновлено 14:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ

Нападающий турецкого Коньяспора Артем Кравец получил вызов в национальную команду Украины. Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

По информации источника, в стане приглашенных игроков появились новые инфицированные на COVID-19 футболисты. Ими стали нападающий Владислав Супряга (в Динамо пока не подтвердили данную информацию, - прим. ред.) и полузащитник АЕКа Эвгений Шахов. В итоге главный тренер сборной Украины принял решение пригласить в национальную команду Кравца, отлично проявившего себя в Турции.

На счету Артема 23 матча в составе Желто-синих, в которых он отметился 8 голами.

Также сообщается, что вылечился от коронавируса фулбек Андерлехта Богдан Михайличенко, ПЦР-тестирование которого показало отрицательный результат.

Телеграф напоминает, что сборной Украины в ноябре предстоят три матча: товарищеская игра с Польшей (11.11.2020), а также игры Лиги наций с Германией (14.11.2020) и Швейцарией (17.11.2020). В своем последнем поединке подопечные Андрея Шевченко сенсационно одолели Испанию.

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Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Артем Кравец, Владислав Супряга, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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